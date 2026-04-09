Črna kronika

25-letni Italijan v Novi Gorici napadel dve mladoletnici

Nova Gorica, 09. 04. 2026 11.12 pred 32 minutami 1 min branja 6

Avtor:
A.K.
Policisti so obravnavali dva primera kaznivih dejanj nasilništva na Goriškem, katerih je utemeljeno osumljen 25-letni državljan Italije. Ta naj bi fizično napadel mladoletni dekleti v Novi Gorici. Poleg tega Policija preiskuje njegovo morebitno vpletenost v primeru povzročitve lahke telesne poškodbe mlajši ženski prejšnji mesec na območju Nove Gorice.

Včeraj, 8. aprila 2026 v dopoldanskem času, so policisti Policijske postaje Nova Gorica obravnavali kaznivi dejanji nasilništva na Prvomajski ulici v Novi Gorici, za kateri je utemeljeno osumljen 25-letni državljan Italije. Osumljenec je fizično napadel dve mladoletni dekleti. Eni od oškodovank je uspelo pobegniti, druga pa je zaradi udarcev utrpela lažje telesne poškodbe.

Policija (splošna)
Policija (splošna)
FOTO: Luka Kotnik

Nadaljnje nasilje je preprečil neznani moški, ki je 25-letnega osumljenca in drugo dekle ločil. Policisti Policijske postaje Nova Gorica so v nadaljevanju 25-letnemu moškemu odvzeli prostost in ga pridržali v policijskih prostorih.

Predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Novogoriški policisti bodo navedenega osumljenca s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve dveh kaznivih dejanj nasilništva privedli in izročili preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici v nadaljnji postopek.

Prav tako policisti v tem trenutku preverjajo tudi njegovo morebitno vpletenost v varnostni dogodek v začetku prejšnjega meseca, in sicer 6. marca 2026 okoli 11.20 v Borovem gozdičku v Novi Gorici, kjer je z roko udaril v predel obraza oškodovanko, ki je sedela na klopci skupaj s prijateljem, nato pa je storilec s kolesom zbežal s kraja dogodka. Okoliščine navedenega kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe policija še preiskuje.

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

LevoDesniPles
09. 04. 2026 12.03
Tmni italjani najbrž popečen suciljanc pa to XD
peglezn
09. 04. 2026 12.03
Mabundo Nagumbini
Ateist13
09. 04. 2026 11.58
Njegovo sliko, prosim.
Lepdan123
09. 04. 2026 11.40
Italijan, ja...
