25-letni Italijan v Novi Gorici napadel dve mladoletnici

Včeraj, 8. aprila 2026 v dopoldanskem času, so policisti Policijske postaje Nova Gorica obravnavali kaznivi dejanji nasilništva na Prvomajski ulici v Novi Gorici, za kateri je utemeljeno osumljen 25-letni državljan Italije. Osumljenec je fizično napadel dve mladoletni dekleti. Eni od oškodovank je uspelo pobegniti, druga pa je zaradi udarcev utrpela lažje telesne poškodbe.

Nadaljnje nasilje je preprečil neznani moški, ki je 25-letnega osumljenca in drugo dekle ločil. Policisti Policijske postaje Nova Gorica so v nadaljevanju 25-letnemu moškemu odvzeli prostost in ga pridržali v policijskih prostorih.

Predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Novogoriški policisti bodo navedenega osumljenca s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve dveh kaznivih dejanj nasilništva privedli in izročili preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici v nadaljnji postopek.

Prav tako policisti v tem trenutku preverjajo tudi njegovo morebitno vpletenost v varnostni dogodek v začetku prejšnjega meseca, in sicer 6. marca 2026 okoli 11.20 v Borovem gozdičku v Novi Gorici, kjer je z roko udaril v predel obraza oškodovanko, ki je sedela na klopci skupaj s prijateljem, nato pa je storilec s kolesom zbežal s kraja dogodka. Okoliščine navedenega kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe policija še preiskuje.