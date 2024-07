25-letni Švicar hitrost prekoračil za 70, 22-letni Slovenec pa za 59 km/h

Včeraj nekaj po 8. uri so policisti na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes švicarskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 200 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 70 km/h. 25-letnemu državljanu Švice so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Prav tako okoli 8. ure so ustavili voznika osebnega avtomobila Mercedes švicarskih registrskih oznak, ki je na avtocesti vozil s hitrostjo 189 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 59 km/h. 22-letnemu državljanu Slovenije so izdali plačilni nalog in izrekli kazenske točke.