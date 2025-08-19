Pijana 25-letnica zvečer povzročila nesrečo, 42-letnik popoldne napihal še več

Nesreča v Katoru se je po navedbah policije zgodila v ponedeljek malo po 23. uri. Po njihovih navedbah je 25-letnica v vozilu s slovensko registracijo v križišču zapeljala na nasprotni pas, kjer je trčila v vozilo 50-letnega Hrvata. V nesreči se je lažje poškodoval njegov 33-letni sopotnik v avtomobilu s pulsko registracijo.

Policisti dodajajo, da je bila voznica pod vplivom alkohola, namerili so ji 2,23 promila (oziroma toliko gramov alkohola na kilogram krvi, kar znese približno 1,06 mg alkohola na liter izdihanega zraka). "Voznica je bila zadržana v posebnih policijskih prostorih do prenehanja delovanja opojnega sredstva," so zapisali na istrski policijski upravi.

Poleg tega so ugotovili, da pri sebi ni imela veljavne police prometnega zavarovanja in dokumenta, s katerim bi potrdila svojo identiteto. Naložili so ji 1830 evrov kazni, poleg tega pa tudi trimesečno prepoved vožnje.