Črna kronika

Pijana 25-letnica zvečer povzročila nesrečo, 42-letnik popoldne napihal še več

Umag, Novigrad, 19. 08. 2025 18.31 | Posodobljeno pred 44 minutami

T.H.
6

Umaški policisti so v ponedeljek pozno zvečer posredovali pri prometni nesreči v naselju Katoro, za katero se je izkazalo, da jo je povzročila 25-letna slovenska državljanka, ki je imela v krvi 2,23 promila alkohola. Še več pa je na avtocesti napihal njen 42-letni rojak, ki so ga na podaljšani avgustovski konec tedna ustavili na istrskem ipsilonu pri Novigradu. On je imel v krvi kar 2,71 promila, oba pa sta se morala strezniti v policijskih prostorih.

Nesreča v Katoru se je po navedbah policije zgodila v ponedeljek malo po 23. uri. Po njihovih navedbah je 25-letnica v vozilu s slovensko registracijo v križišču zapeljala na nasprotni pas, kjer je trčila v vozilo 50-letnega Hrvata. V nesreči se je lažje poškodoval njegov 33-letni sopotnik v avtomobilu s pulsko registracijo.

Policisti dodajajo, da je bila voznica pod vplivom alkohola, namerili so ji 2,23 promila (oziroma toliko gramov alkohola na kilogram krvi, kar znese približno 1,06 mg alkohola na liter izdihanega zraka). "Voznica je bila zadržana v posebnih policijskih prostorih do prenehanja delovanja opojnega sredstva," so zapisali na istrski policijski upravi.

Poleg tega so ugotovili, da pri sebi ni imela veljavne police prometnega zavarovanja in dokumenta, s katerim bi potrdila svojo identiteto. Naložili so ji 1830 evrov kazni, poleg tega pa tudi trimesečno prepoved vožnje.

Hrvaška policija
Hrvaška policija FOTO: Shutterstock

Pri policistih se je moral strezniti tudi 42-letni Slovenec, ki ga je prometna policija na praznični petek okoli petih popoldne ustavila na avtocesti pri Novigradu. Po istrskem ipsilonu je peljal z 2,71 promila (1,29 mg/l), pravijo na PU istarska. Plačati bo moral 1320 evrov, tudi njega pa hrvaški policisti tri mesece ne želijo več videti za volanom.

policija hrvaška promet nesreča alkohol kazen
