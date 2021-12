25-letnica, ki je na pokrovu motorja prevažala sopotnika in povzročila nesrečo, mora v zapor

Mariborčanko, ki je lani opita vozila avto po Adamičevi ulici v Mariboru, med vožnjo pa na pokrovu motorja prevažala 22-letnico in 24-letnika, pri čemer je slednji zaradi poškodb ob trku umrl, je Okrožno sodišče v Mariboru obsodilo na zaporno kazen treh let in pol.

icon-expand Posledice tragične nesreče v Mariboru. FOTO: POP TV Takrat 25-letna Mariborčanka je med vožnjo trčila v vrtno ograjo, pri čemer sta prijatelja, ki ju je prevažala na pokrovu motorja, po trčenju hudo poškodovana obležala na vozišču. Prepeljali so ju v Univerzitetni klinični center Maribor, kjer je 24-letni moški kasneje umrl, so takrat sporočili s Policijske uprave Maribor. PREBERI ŠE Opita 25-letnica na pokrovu prevažala osebi, ena je umrla. 22-letnika nato nad reševalce Povzročiteljica prometne nesreče je bila voznica začetnica, ki med vožnjo v organizmu ne bi smela imeti alkohola, a ji je elektronski indikator pokazal 0,51 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. V prometni nesreči ni bila poškodovana. Policisti pa so jo kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu. Kot poroča časnik Večer, je 23. decembra lani mariborsko tožilstvo zoper 25-letnico vložilo obtožnico. Očitek v obtožnici pa je bil povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti, ki je imela za posledico smrt 24-letnega Mariborčana. Javni predobravnavni narok je Okrožno sodišče v Mariboru razpisalo že spomladi in Mariborčanko na zatožno klop poklicalo 10. maja. Na sodišču so za časnik pojasnili, da se obdolžena o svoji krivdi ni sprenevedala. Poleg zaporne kazni je dobila tudi prepoved vožnje motornega vozila B-kategorije za čas enega leta, sodišče pa jo je že pozvalo na prestajanje kazni.