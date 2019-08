25-letnik na parkirišču trgovinskega centra prodajal drogo za posilstvo

Na kraj dogodka so poslali policiste in kriminaliste, ki so izsledili osebni avtomobil, ki je ustrezal opisu, ter ugotovili tudi identiteto osebe na voznikovem sedežu - gre za 25-letnega državljana Slovenije iz območja Kopra. Poleg njega je bila še 28-letnica iz območja Vrhnike in 22-letnik iz okolice Kopra.

Policista sta opazila, da je imel omenjeni 25-letnik v vozilu pod nogama v folijo zavito plastenko z napisom "Procleaner", v njej pa je bila neznana tekočina. Poleg plastenke je imel tudi prazno injekcijsko brizgalko.

Istočasno sta kriminalista pristopila do 28-letnice in 22-letnika, ki pa je pred začetkom postopka pod vozilo odvrgel prazno injekcijsko brizgalko.

Policija je pregledala vozilo, v prtljažniku pa so našli kartonasto škatlo, v kateri so bile tri identične, originalno zapakirane plastenke, ovite v folijo in z napisom "Procleaner". Zaradi suma storitve kaznivega dejanja s področja zlorabe prepovedanih drog so 25-letnika odpeljali na policijsko postajo, plastenke in injekcijske brizgalke pa so zasegli.

Na Oddelki za kriminalistično tehniko SKP PU Koper so testirali tekočino v plastenkah in ugotovili, da prozorna tekočina vsebuje prepovedano drogo GBL oziroma gama-butirolakton, ki je intramolekularni ester GHB (gama-hidroksi butirat). 25-letni osumljenec je imel v omenjenem vozilu približno tri litre in 329 ml prepovedane GBL.

Osumljencu so na podlagi določil II. odstavka 157. člena ZKP, ob pogojih obstoja pripornih razlogov, odvzeta prostost do 48 ur.