25-letnik na gozdni sprehajalni poti spolno napadel žensko

Po prejemu prijave so na PU Novo mesto sprožili vse aktivnosti za prijetje storilca. Kriminalisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, zbirali obvestila in izvajali druge aktivnosti. Na podlagi opisa so uspeli identificirati napadalca.

"Na Policiji se zavedamo, da kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost za žrtve pomenijo enega najhujših posegov v njihovo osebnostno celovitost. Odkrivanju storilcev in preprečevanju tovrstnih dejanj zato namenjamo vso pozornost," so zapisali na PU Novo mesto.

Kot so dodali, na območju novomeške policijske uprave v zadnjih letih niso obravnavali spolnih napadov, storjenih na podoben način. V konkretnem primeru so z intenzivno in obširno preiskavo storilca uspeli hitro prijeti. Po prijavi dogodka so tudi okrepili prisotnost na sprehajalnih poteh v Novem mestu. "Varnost občanov so zagotavljali policisti in kriminalisti, ki so naloge izvajali tudi v civilnih oblačilih, na sprehajalnih poteh so bili policisti konjeniki in vodniki službenih psov."



Vsem občanom svetujejo, da ob vsakršnem koli primeru nasilja ali nadlegovanja ne le na javnih krajih, ampak tudi v domačem okolju čimprej zberejo pogum in poiščejo pomoč. Vse, ki za nasilje vedo ali so mu priča, pa pozivajo, naj se ne obrnejo stran, ampak žrtvi ponudijo pomoč.