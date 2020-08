25-letnik skozi naselje vozil kar 108 kilometrov na uro

Izmerili so mu hitrost 108 kilometrov na uro. Policisti so moškemu začasno odvzeli vozniško dovoljenje, kršitelja pa čaka tudi srečanje s sodnikom, saj bo zoper njega podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče.

Kot so opozorili na PU Nova Gorica, prekoračitev hitrosti pomeni veliko grožnjo za nastanek najhujših prometnih nesreč, zato morajo biti vozniki pozorni na predpisane omejitve, hitrost pa vselej prilagoditi voznim razmeram in vozniškim sposobnostim. Neprilagojena hitrost je na slovenskih cestah med glavnimi dejavniki prometnih nesreč. Pogosto je povezana tudi z nekaterimi drugimi dejavniki, kot so nepravilna stran in smer vožnje, nepravilno prehitevanje in neupoštevanje pravil o prednosti.