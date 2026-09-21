25-letnik trčil v invalidski voziček, starejši moški huje poškodovan

Nesreča se je zgodila v petek, malo pred 17. uro, na cesti Spodnja Idrija–Žiri. Po do zdaj znanih podatkih Policije je 25-letnik vozil iz smeri glavne ceste proti Ledinskemu Razpotju.

Ko je v območju umirjenega prometa, kjer je hitrost omejena na 30 km/h, pripeljal po klancu navzgor, je s prednjim desnim delom vozila trčil v električni invalidski voziček, s katerim se je pripeljal starejši moški. Ta se je vključeval na prednostno cesto.

Na kraju so poleg policistov Policijske postaje Idrija posredovali tudi gasilci PGD Idrija in reševalci NMP ZD Idrija, ki so poškodovancu nudili prvo pomoč. Hudo poškodovanega so nato s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana.

Policisti PP Idrija nadaljujejo z zbiranjem obvestil, da bi ugotovili vse okoliščine nesreče.