25-letniku zasegli konopljo, THC bonbone in opremo za pridelavo drog

Pri preiskavah so policisti odkrili in zasegli več kot sedem kilogramov snovi, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo. Poleg tega so zasegli večjo količino želatinastih bonbonov z vsebnostjo THC ter konopljino smolo. Zaseženi so bili tudi različni pripomočki, ki naj bi jih osumljenec uporabljal za pridelavo in predelavo prepovedane droge, med drugim mešalniki, laboratorijske posode, recepti, modeli za vlivanje bonbonov, pripomočki za pakiranje, tehtnice, vrečke in injekcijske igle. Prav tako so policisti zasegli denar in elektronske naprave.