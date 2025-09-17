25-letniku zasegli konopljo, THC bonbone in opremo za pridelavo drog

Pri preiskavah so policisti odkrili in zasegli več kot sedem kilogramov snovi, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo. Poleg tega so zasegli večjo količino želatinastih bonbonov z vsebnostjo THC ter konopljino smolo. Zaseženi so bili tudi različni pripomočki, ki naj bi jih osumljenec uporabljal za pridelavo in predelavo prepovedane droge, med drugim mešalniki, laboratorijske posode, recepti, modeli za vlivanje bonbonov, pripomočki za pakiranje, tehtnice, vrečke in injekcijske igle. Prav tako so policisti zasegli denar in elektronske naprave.
- FOTO: PU Ljubljana
- FOTO: PU Ljubljana
- FOTO: PU Ljubljana
- FOTO: PU Ljubljana
- FOTO: PU Ljubljana
- FOTO: PU Ljubljana
Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in kriminalistično preiskavo. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.