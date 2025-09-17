Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Črna kronika

25-letniku zasegli konopljo, THC bonbone in opremo za pridelavo drog

Ljubljana, 17. 09. 2025 11.09 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
L.M.
Komentarji
7

Policisti Policijske postaje Ljubljana Center so ta teden po opravljeni kriminalistični preiskavi in zbranih obvestilih pridobili sodno odredbo ter izvedli hišno preiskavo pri 25-letnem osumljencu. Preiskavi so izvedli na območju Cerknice in v središču Ljubljane.

Pri preiskavah so policisti odkrili in zasegli več kot sedem kilogramov snovi, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo. Poleg tega so zasegli večjo količino želatinastih bonbonov z vsebnostjo THC ter konopljino smolo. Zaseženi so bili tudi različni pripomočki, ki naj bi jih osumljenec uporabljal za pridelavo in predelavo prepovedane droge, med drugim mešalniki, laboratorijske posode, recepti, modeli za vlivanje bonbonov, pripomočki za pakiranje, tehtnice, vrečke in injekcijske igle. Prav tako so policisti zasegli denar in elektronske naprave.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in kriminalistično preiskavo. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

konoplja THC bonboni preiskava pridelava drog
Naslednji članek

Enega našli, dva mariborska roparja policisti še vedno iščejo

Naslednji članek

Po desetletju agonije: V Dravogradu končno dovolj zdravnikov

SORODNI ČLANKI

V hiši našli devet rastlin in škatlo s posušenimi delci

Svoboda in Levica kljub opozorilom nadaljujeta z zakonom o konoplji

Konoplja: po medicinski zdaj tudi osebna raba, a stroka ostro nasprotuje

Zdravstvena stroka za umik konoplje: povečano tveganje za nesreče

Zdravniki lahko odslej predpišejo medicinsko konopljo za katerokoli stanje

V vozilu konoplja, na vikendu pa cel laboratorij: Hrvati ujeli Slovenca

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watcherman
17. 09. 2025 13.06
+1
Čestitke za zaseg škodljivih in prepovedanih drog.Lp
ODGOVORI
1 0
komarec
17. 09. 2025 13.04
-1
Hahahahahahaha, meni so muhe kozarec medu napadle, ker je bil odprt. Kam naj se obrnem?
ODGOVORI
0 1
Watchy
17. 09. 2025 12.40
+0
To man jaz za 2 tedna pa še je vprašaljivo.
ODGOVORI
3 3
Watchy
17. 09. 2025 12.40
+0
Še to je
ODGOVORI
2 2
Rudar
17. 09. 2025 12.48
+3
Je videt po pisavi ja....
ODGOVORI
3 0
Banion
17. 09. 2025 12.29
+2
in je šlo še eno uspešno podjetje. Dovoliti in kontrolirtai proizvodnjo seveda tudi obdavčiti
ODGOVORI
4 2
but_the_ppl_are_retarded
17. 09. 2025 12.27
+3
Priden slaščičar..
ODGOVORI
4 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256