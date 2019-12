26-letnemu Hrvatu zaradi posilstva in dveh ropov pet let in tri mesece zapora

Hrvata z začasnim bivališčem v Mariboru so policisti prijeli oktobra, potem ko je v Miklavžu na Dravskem polju zvečer zamaskiran prisedel v vozilo 22-letnega dekleta, ko je odhajala iz službe, in s pištolo zahteval, da je odpeljala s parkirišča. Med vožnjo jo je oropal, vmes pa jo prisilil še v kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost. Po dejanju je vožnjo prevzel on in jo odpeljal na kraj, kjer se je vse skupaj začelo.

Miljuš naj bi bil sicer v Sloveniji odgovoren še za več drugih kaznivih dejanj, tokrat pa so ga obsodili še za septembrsko podobno dejanje, v katerem je prav tako v okolici Miklavža oropal še 36-letno žensko. Takrat je odprl vrata njenega vozila in od nje zahteval, da mu je izročila denarnico, ki jo je potem, ko jo je pregledal, odvrgel v kanal Drave in odpeljal.

Zagovornik obtoženega Igor Marinič je že na začetku današnjega predobravnavnega naroka zahteval izključitev javnosti, zaradi zaščite oškodovank sta se s tem strinjala tudi tožilec Zoran Klinc in odvetnik ene od oškodovank Davor Ozmec, sodnica pa je zahtevi ugodila.

Sodišče odredilo tudi izgon iz države za pet let

Kaj točno se je dogajalo v obeh primerih, zato ni znano, je pa tožilstvo zanj v primeru priznanja predlagalo malenkost višjo kazen od tiste, ki jo je izrekla Rotova. Za vsako od treh kaznivih dejanj je namreč Klinc predlagal po dve leti zapora in izrek enotne kazni petih let in deset mesecev zapora. Sodnica je pojasnila, da se je za enega od obeh ropov odločila nekoliko znižati, saj naj ne bi bilo tako hudih okoliščin kot v drugem primeru.

Obtoženega, ki se je razglasitvi sodbe izognil, je sodišče oprostilo stroškov postopka, odredilo izgon iz države za pet let, hkrati pa ugodilo tožilstvu in Miljušu zaradi begosumnosti in ponovitvene nevarnosti do pravnomočnosti sodbe podaljšala pripor.

Medtem ko njegov zagovornik po uradni dolžnosti izrečene sodbe ni želel komentirati, je bil tožilec Klinc kljub nekaj nižji kazni z njo zadovoljen in se ne namerava pritožiti. Ob tem je glede na to, da se je ob prijetju storilca govorilo o ugrabitvi, še pojasnil, da so že ob vložitvi zahteve za preiskavo očitke prekvalificirali v rop, saj so tako pokazali zbrani dokazi.

Za Miljuša pa to še zdaleč ne pomeni konca sodnih postopkov v Mariboru, saj bo moral odgovarjati še vsaj za dve podobni kaznivi dejanji. Med drugim naj bi bil vpleten tudi v ugrabitev 37-letnega moškega, ki naj bi jo avgusta skupaj s še dvema osumljencema zagrešil v središču Maribora. Za omenjeno zadevo je tožilstvo vložilo zahtevo za preiskavo, druga pa je trenutno še v predkazenskem postopku.