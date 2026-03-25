Črna kronika

26-letniku zasegli ukradeno vozilo porsche

Celje , 25. 03. 2026 13.28 pred 2 urama 1 min branja 9

Avtor:
A.K.
Ukradeno vozilo Porsche

Policisti Policijske postaje Celje so prejšnji teden na počivališču Lopata obravnavali voznika osebnega vozila znamke porsche cayenne, srebrne barve, z nameščeno registrsko tablico Švedske. Izkazalo se je, da vozi ukraden avtomobil.

Pri podrobnejši kontroli osebnega vozila in listin, ob preverjanju identifikacijskih oznak, ki so bile vidno spremenjene, in pri nadaljnjem preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu so policisti ugotovili, da je bilo visokocenovno vozilo leta 2021 ukradeno na Danskem. 26-letnemu vozniku, državljanu Slovenije, so vozilo zasegli, sporočajo s PU Celje.

Policisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem dejstev in okoliščin kaznivega dejanja prikrivanja. Po zbranih obvestilih bodo osumljenega 26-letnika kazensko ovadili.

porsche ukradeno vozilo pu celje

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mosquito
25. 03. 2026 15.34
Tadraga Kia
Odgovori
0 0
U1697915075021
25. 03. 2026 15.25
takih je veliko v slo svedske ali pa madzarske in ceske cela slo ve da jih vozijo narko dilerji samo policija ne
Odgovori
0 0
SAME KLOBASE
25. 03. 2026 15.13
Evo pa pešadija.....
Odgovori
0 0
Kimberley Echo
25. 03. 2026 15.00
Še bi vozil Volvo ga ne-bi ustavili.
Odgovori
+4
4 0
Stojadina-sportiva
25. 03. 2026 15.32
Ali pa Citroen Pikaso
Odgovori
0 0
Valkidžija
25. 03. 2026 14.50
Biser od mojih tam dol.
Odgovori
0 0
Heprk
25. 03. 2026 14.37
Glasac sds
Odgovori
-4
5 9
BRABUS1
25. 03. 2026 14.30
Ste prepričani,da je Slovenec brez Balkanskega naglasa.
Odgovori
+13
13 0
Kviz
25. 03. 2026 14.17
Ime in priimek Tesle.
Odgovori
+6
6 0
