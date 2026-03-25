26-letniku zasegli ukradeno vozilo porsche

Pri podrobnejši kontroli osebnega vozila in listin, ob preverjanju identifikacijskih oznak, ki so bile vidno spremenjene, in pri nadaljnjem preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu so policisti ugotovili, da je bilo visokocenovno vozilo leta 2021 ukradeno na Danskem. 26-letnemu vozniku, državljanu Slovenije, so vozilo zasegli, sporočajo s PU Celje.
Policisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem dejstev in okoliščin kaznivega dejanja prikrivanja. Po zbranih obvestilih bodo osumljenega 26-letnika kazensko ovadili.
