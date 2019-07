26-letni Iračan, ki je napadel taksista, osumljen treh kaznivih dejanj

Tujca so v ponedeljek operirali, saj ga je napadeni policist ustrelil v spodnji del desne noge. Vendar so presodili, da je njegova poškodba lažja in bodo zato zoper njega lahko izvedli postopek.

Novogoriški kriminalisti so 26-letnega Iračana kazensko ovadili zaradi poskusa uboja taksista, zaradi odvzema motornega vozila in zaradi poskusa umora policista, ki je ukrepal pri uradnih dejanjih varovanja javne varnosti. Po zaslišanju bo preiskovalni sodnik odločil, ali bo moral 26-letni Iračan ostati v priporu.

Policisti in kriminalisti so 26-letnega državljana Iraka, ki je v nedeljo zvečer z olfa nožem najprej ranil taksista, nato pa se napadel policista, danes pripeljali pred preiskovalnega sodnika novogoriškega okrožnega sodišča. Iračana so sicer danes odpustili iz šempetrske bolnišnice, kjer se je zdravil vse od nedelje, in ga namestili v prostore za pridržanje.

Osumljenec se je zadrževal v okolici nekdanjega mejnega prehoda Vrtojba in od trgovke v bližnji trgovini zahteval, da mu pokliče taksi vozilo. Odzval se je taksist iz Nove Gorice, odpeljala pa sta se v smeri Ljubljane. Ko je taksist ugotovil, da mu osumljenec vožnje ne bo mogel plačati, je želel prekiniti vožnjo. Na poti od Vrtojbe do izvoza Vogrsko se je očitno zgodil napad z olfa nožem – taksista je osumljenec poškodoval po desni strani vrata.

Osumljenec je stikal žice, da bi vžgal avtomobil in se odpravil proti Ljubljani, ki mu je bila po do zdaj zbranih informacijah končni cilj. Kljub večkratnim pozivom policistov, naj se uleže na tla, jih osumljenec ni poslušal. Stopil je iz vozila in napadel policista. Policistoma je tudi grozil in rekel: "Če ne boste vi ubili mene, bom jaz ubil vas", pri tem pa omenjal tudi Alaha. Policist je najprej uspel izstreliti opozorilni strel v varno smer, ker pa osumljenec ni prenehal napadati drugega policista, ga je onesposobil s strelom v spodnji del desne noge.

Po klicu je sledil še en dodaten klic, zatem pa je stekla takojšnja intervencija. Policijska patrulja s PU Nova Gorica se je odpravila na kraj dogodka in ugotovila, da je poškodovani voznik taksija, tisti, ki ga je poškodoval, pa se je nahajal v vozilu. Policista sta pristopila do osumljenca, ki je poskušal ukrasti motorno vozilo. Voznik taksija se je pred napadalcem branil z rokami, potem pa je zapeljal s ceste in pobegnil iz vozila.

Kaj so o osumljencu ugotovili policisti?

Osumljenec pri sebi ni imel dokumentov, telefona ali denarja. Policisti so ugotovili, da gre za 26-letnega državljana Iraka, intenzivno pa so preiskovali tudi njegov status znotraj Evropske unije. Ugotovili so, da je v letu 2018 in 2019 že bival v Nemčiji, kjer je vložil tudi prošnjo za pridobitev statusa azila, ki mu ga naj ne bi odobrili. Leta 2017 je bil 26-letnik evidentiran tudi v Franciji. V Slovenijo je prišel preko Italije in pot želel nadaljevati proti Ljubljani, razloga za to pa policistom še ni uspelo ugotoviti. Prav tako še niso pridobili podatkov, kje je sploh vstopil v schengenski prostor.

V preiskavi do zdaj niso ugotovili, da bi bil taksist kakor koli povezan s sprovajanjem, čeprav je bila to na začetku smer, ki so jo preiskovali, saj so v preteklosti taksisti že bili vpleteni v tihotapstvo.