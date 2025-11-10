26-letni policist v Pulju streljal v zrak in s pištolo grozil kolegu

Incident se je zgodil v petek popoldne, ko je mladi policist sedel za volan osebnega avtomobila, poleg njega pa je bil še 33-letni srbski državljan. Nenadoma, povsem brez razloga, je 26-letnik skozi okno pomolil pištolo in ustrelil v zrak, s čimer je v nevarnost spravil življenja in premoženje ljudi, policijske navedbe povzema Net.hr.

Po streljanju sta se ustavila, zamenjala mesti v avtomobilu in nadaljevala vožnjo po mestu. Čez približno pol ure pa je policist znova segel po pištoli. Tokrat je z njo zagrozil 43-letnemu kolegu, ki je vozil za njima in sta imela nesoglasja že prej, dodaja policija.