26-letni policist v Pulju streljal v zrak in s pištolo grozil kolegu

Incident se je zgodil v petek popoldne, ko je mladi policist sedel za volan osebnega avtomobila, poleg njega pa je bil še 33-letni srbski državljan. Nenadoma, povsem brez razloga, je 26-letnik skozi okno pomolil pištolo in ustrelil v zrak, s čimer je v nevarnost spravil življenja in premoženje ljudi, policijske navedbe povzema Net.hr.
Po streljanju sta se ustavila, zamenjala mesti v avtomobilu in nadaljevala vožnjo po mestu. Čez približno pol ure pa je policist znova segel po pištoli. Tokrat je z njo zagrozil 43-letnemu kolegu, ki je vozil za njima in sta imela nesoglasja že prej, dodaja policija.
Napadalec je skušal nato incident prikriti, vendar ga je napadeni kolega prijavil in policija ga je hitro prijela skupaj s prijateljem. Med aretacijo so ga našli za volanom, opravili so še test za prisotnost alkohola in mamil. Ugotovili so, da je trezen, vendar zadrogiran. Oba so odvedli v pripor in primer predali tožilstvu. 26-letnega uslužbenca hrvaške policije čakajo kazenska ovadba, disciplinski postopek in suspenz.
