Črna kronika

26-letni policist v Pulju streljal v zrak in s pištolo grozil kolegu

Pulj, 10. 11. 2025 18.04 | Posodobljeno pred 43 minutami

T.H.
Hrvaški policisti so imeli v Istri polne roke dela z enim od svojih. 26-letni mož v modrem, ki takrat sicer ni bil v službi, je v Pulju sredi dneva iz službene pištole streljal v zrak, nato pa z njo še grozil svojemu kolegu. Ko so ga prijeli, so ugotovili, da je tudi pod vplivom mamil.

Incident se je zgodil v petek popoldne, ko je mladi policist sedel za volan osebnega avtomobila, poleg njega pa je bil še 33-letni srbski državljan. Nenadoma, povsem brez razloga, je 26-letnik skozi okno pomolil pištolo in ustrelil v zrak, s čimer je v nevarnost spravil življenja in premoženje ljudi, policijske navedbe povzema Net.hr.

Po streljanju sta se ustavila, zamenjala mesti v avtomobilu in nadaljevala vožnjo po mestu. Čez približno pol ure pa je policist znova segel po pištoli. Tokrat je z njo zagrozil 43-letnemu kolegu, ki je vozil za njima in sta imela nesoglasja že prej, dodaja policija.

Policijska uprava istrska (slika je simbolična)
Policijska uprava istrska (slika je simbolična) FOTO: Bobo

Napadalec je skušal nato incident prikriti, vendar ga je napadeni kolega prijavil in policija ga je hitro prijela skupaj s prijateljem. Med aretacijo so ga našli za volanom, opravili so še test za prisotnost alkohola in mamil. Ugotovili so, da je trezen, vendar zadrogiran. Oba so odvedli v pripor in primer predali tožilstvu. 26-letnega uslužbenca hrvaške policije čakajo kazenska ovadba, disciplinski postopek in suspenz.

