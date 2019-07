26-letni voznik umrl, ko je na avtocesti zapeljal z vozišča

V torek malo pred 22. uro se je na štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani med priključkoma Celje-Center in Celje-zahod zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo eno vozilo. 26-letni voznik je med vožnjo zapeljal z vozišča, nato pa je vozilo prevrnilo na streho.

26-letnik je utrpel tako hude poškodbe, da je umrl na kraju nesreče. V nesreči ni bil udeležen nihče drug, so ugotovili policisti.

Na kraju so posredovali tudi gasilci PGE Celje, ki so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator in s tehničnim posegom iz vozila izvlekli osebo, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine, očistili cestišče in nudili pomoč reševalcem ter policiji.