26-letnik izsiljeval 19-letnika. Policija zasegla pištolo, leseni kij in droge

Mariborskim policistom je v ponedeljek 19-letni Mariborčan naznanil, da ga izsiljuje 26-letni moški iz Maribora. Grozil mu je tudi z ubojem zaradi vrnitve večje vsote denarje oziroma namišljenega dolga, ki naj bi nastal kot posledica igranja spletnih iger, natančneje pokra, in nakupa prepovedane droge, so sporočili s PU Maribor.

V sredo so tako policisti po odredbi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru opravili hišno preiskavo na domu osumljenca v Mariboru. Med preiskavo so našli in zasegli pištolo s pripadajočim nabojnikom in naboji ter kovinskim dušilcem zvoka, kar je posedoval nezakonito. Našli so tudi kovinsko teleskopsko palico, ki je po zakonu opredeljena kot hladno orožje, katerega posest ni dovoljena. Zasegli so tudi leseni kij, zavitek ALU-folije z praškasto grudasto snovjo bele barve in zavitek ALU-folije s posušenimi rastlinskimi delci, za katere sumijo, da so prepovedana droga.

Osumljenega bodo kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj izsiljevanja, neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, posedovanja pištole z dušilcem, pa tudi kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.

Zaradi posesti prepovedanega hladnega orožja, teleskopske palice in manjše količine prepovedanih drog pa mu bo prekrškovni organ PP Maribor I v hitrem postopku izdal odločbo o prekršku.