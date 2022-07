26-letnik po 'filmskem' ropu pristal v rokah policije

Ljubljanski policisti so v torek, 12. julija, prijeli 26-letnika, ki je s skupaj s še neznanim storilcem v centru prestolnice pristopil do voznika osebnega vozila in mu zagrozil z nožem. Kot smo že poročali v torek, je voznik zaradi groženj izstopil iz vozila, osumljenca pa sta vstopila v avto in se odpeljala. S tem sta povzročila za okoli 25.000 evrov materialne škode, so sporočili s PU Ljubljana.