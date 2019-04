26-letniku, ki je razgrajal po Velenju, grozi izgon iz države

26-letni državljan Bosne in Hercegovine je pretekli konec tedna razgrajal po Velenju in lažje poškodoval več ljudi, dva mladoletnika pa vrgel v reko Pako. Z vžigalnikom si je zažigal obraz, tolkel po avtomobilu, želel izvleči sopotnico iz vozila, na koncu pa napadel še policiste.

Danes so ga velenjski policisti odpeljali na zaslišanje k celjskemu preiskovalnemu sodniku, ki bo odločil o priporu. Po naših podatkih naj bi se storilec branil z molkom.

Nasilnežu, ki je v Slovenijo prispel 31. marca letos in je do 5. aprila bival v Slovenj Gradcu, grozi izgon iz države. Policisti so ga ovadili zaradi kaznivih dejanj nasilništva in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.