27-letna državljanka Srbije v Mariboru umrla nasilne smrti

Okoli 14. ure so bili v stanovanje v Mariboru napoteni reševalci, saj naj bi bila tam poškodovana ženska. Reševalci so na kraju ugotovili, da je ženska umrla nasilne smrti. Aretirali so 20-letnega moškega s Kosova, ki naj bi z žensko bil v partnerskem odnosu.

Reševalce, ki so posredovali v Mariboru v stanovanju, kjer naj bi bila hujše poškodovana ženska, je dočakal grozljiv prizor. Ženska je namreč umrla nasilne smrti. Ko so na kraj prišli policisti, so ugotovili, da gre za 27-letnico, ki je državljanka Srbije. Aretirali so 20-letnega moškega, državljana Kosova, ki je z njo bival v Mariboru in s katerim je bila preminula v partnerskem odnosu. Na kraj kaznivega dejanja sta bila napotena tudi dežurni preiskovalni sodnik in dežurna državna tožilka. Zaenkrat še potekajo intenzivne aktivnosti za razjasnitev okoliščin kaznivega dejanja, ogled kraja dejanja in druge preiskovalne aktivnosti.