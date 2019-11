27-letni Slovenec pod vplivom drog v Avstriji povzročil prometno nesrečo

Zapeljal s ceste in trčil v kup zemlje, nato pa 'padel' na testu za droge

27-letnik je z osebnim avtomobilom znamke BMW z neprilagojeno hitrostjo najprej zavil desno in prevozil cestišče. Vozilo je nato drselo po cestišču in trčilo v zemeljski nasip.

Slovenec in 25-letni sovoznik sta bila v prometni nesreči poškodovana, prepeljali so ju na urgenco v Celovec, je sporočila avstrijska policija. Test alkoholiziranosti pri vozniku ni pokazal prisotnosti alkohola v krvi, je pa bil pozitiven test na droge. Policisti so v avtomobilu našli tudi hašiš in cigareto z marihuano.

Ocena škode še ni znana, je pa po poročanju avstrijskega portala precejšnja.