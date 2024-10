27-letnik gasilcem uničil vozila, jim spil vino in pojedel klobaso

Včeraj smo poročali o odmevnem primeru vandalizma v gasilskem domu na Primorskem. Gasilci iz slovenske Istre so morali iz jarkov tokrat vleči svoja vozila. Navsezgodaj zjutraj so namreč opazili, da je noč iz garaže PGD Movraž vzela dva gasilska kombija in eno terensko vozilo.

Gasilcem ukradel vozila: končala so v jarku, drevesu in prevrnjena

Vsa tri so ob pomoči Policije in vaščanov sicer kmalu našli na bližnjih poteh, vendar jih je prizor zgrozil. Bila so prevrnjena na bok, zaletena v drevo in zapeljana v jarek. Ves dan je nato potekala reševalna akcija, vozila so se trudili izvleči tudi s pomočjo težje mehanizacije, pri tem pa obupavali nad povzročeno škodo. Po prvotnih ocenah bi ta lahko dosegla tudi 200.000 evrov, saj je bilo vlomljeno tudi v prostore gasilskega doma.

Navsezadnje pa je v Movražu torej vendarle prišel do hrane in pijače.

In ne samo to: ko je vlomil v prostore gasilskega doma, si je privoščil tudi polovico steklenice vina in klobaso, je za Svet na Kanalu A poročala Nuša Dekleva . Z njim pa se je dan prej srečala soseda, ki živi v bližini gasilskega doma. "Videti je bil, da je malo 'pod gasom'. Verjetno je bil malo drogiran, počesal se ni najbrž že od rojstva," je dejala za našo televizijo. Dodala je, da je pokazal z rokami, kot da želi jesti, vendar mu je odvrnila, da tukaj ni ničesar in naj gre v drugo smer.

Policisti so osumljenca izsledili na cesti Smokvica–Gračišče in ga prijeli. "Izkazalo se je, da je najprej iz garaže ukradel terensko vozilo, se vrnil, skozi okno vlomil v drugo garažo in od tam najprej odpeljal en kombi, nato pa še drugega," je za oddajo 24UR pojasnil Jaka Vran .

Policija njegove identitete včeraj še ni razkrila, saj so pojasnili, da jo še preverjajo pri tujih varnostnih organih. Potrdili so le, da gre za tujca in da obravnavajo sum storitve treh kaznivih dejanj odvzema motornega vozila. Danes pa so torej dodali, da gre za 27-letnega nemškega državljana. S kazensko ovadbo bo priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku.

Vlomljeno tudi v gasilski dom na Celjskem

Medtem so se oglasili tudi gasilci z drugega konca Slovenije. Iz PGD Dobrna so sporočili, da je bilo ponoči vlomljeno tudi v njihov gasilski objekt, znan tudi kot Gasilski Ribnik.

"S tem ne le, da so izkazali popolno nespoštovanje do našega poslanstva, ampak so gasilski organizaciji povzročili tudi precejšnjo gmotno škodo. Popis odtujenih predmetov še poteka, vendar smo že zdaj soočeni z obsežnim uničenjem, ki bo močno otežilo naše delovanje v prihodnje," so žalostni, da se, namesto da bi reševali življenja in premoženje, zdaj spopadajo z izgubo in škodo, ki so jim jo povzročili neznani storilci.

Vse, ki bi kar koli vedeli o dogodku, prosijo, da nemudoma stopijo v stik z najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma anonimno številko Policije 080 1200.

"Vsaka informacija, ne glede na to, kako majhna se morda zdi, lahko pripomore k temu, da storilce čim prej izsledimo," so dodali in spomnili, da moč leži prav v skupnosti.