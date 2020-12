27-letnik iz avta ukradel harmoniko in kovček z orodjem

V petek zvečer, malo po 21. uri, je moški policiste obvestil, da mu je na parkirnem prostoru na Otočcu nekdo razbil steklo na osebnem avtomobilu, iz avta pa vzel harmoniko in kovček z orodjem v skupni vrednosti okoli 5500 evrov.

Policisti so takoj začeli z iskanjem osumljenca in še isti večer na Prapreški poti na Otočcu pri 27-letniku našli ukradene predmete ter jih vrnili lastniku. Zoper osumljenca, ki ni upošteval ukazov policistov, so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Kot so sporočili s PU Novo mesto, bodo osumljenca ovadili in mu izdali plačilni nalog.