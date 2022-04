27-letnik med prepirom zabodel 36-letnika

Ljubljanske policiste so v torek dopoldan obvestili o dogodku na območju Viča, v katerem je bil huje poškodovan 36-letni moški. Kot so sporočili s PU Ljubljana, sta se po do sedaj zbranih obvestili sprli dve osebi. 27-letni osumljenec je z ostrim predmetom zabodel 36-letnika in ga huje poškodoval. Oškodovanca so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana, njegovo življenje je ogroženo in ostaja na zdravljenju.

Osumljenega 27-letnika so policisti takoj po dogodku prijeli in mu odvzeli prostost zaradi suma kaznivega dejanja zoper življenje in telo. »Policisti o vseh okoliščinah zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo,« so še sporočili s PU Ljubljana.