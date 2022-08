27-letnik pozabil zategniti ročno zavoro, avto zdrsnil v morje

Vozilo je zdrsnilo v morje z višine okoli 4 metrov, se obrnilo na streho in potonilo. Policisti, ki so prispeli na kraj nesreče, so skušali moškemu pomagati. Eden od njih je skočil v morje in se potopil do vozila. Voznika je potegnil na kopno, drugi policist pa je začel z oživljanjem. Kljub naporom policistov je Indijec umrl.

Kot še poroča hrvaški portal 24sata.hr, bodo v bolnišnici v Dubrovniku opravili obdukcijo, da bi ugotovili natančen vzrok smrti moškega.