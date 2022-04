27-letnik umrl na kraju prometne nesreče

Novomeški policisti so med ogledom prometne nesreče ugotovili, da je 27-letni voznik vozil iz smeri Trebnjega proti Grmu. Pri naselju Dolenji Podboršt je v ovinku zapeljal preko neprekinjene ločilne črte in nasprotnega smernega vozišča, kjer je trčil v varovalno ograjo. Po trčenju je vozilo odbilo v zemeljski vkop in betonski nadvoz. Zaradi hudih poškodb je voznik na kraju nesreče umrl. Policisti vse okoliščine sicer še preiskujejo.