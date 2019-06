28-letni povratnik zaradi velike tatvine in nevarne vožnje v pripor

28-letni moški, doma z območja Policijske uprave (PU) Koper, je osumljen, da je sredi marca letos, z za zdaj še neznanima sostorilcema, ponoči vlomil v prostore trgovskega podjetja v Celju. Osumljeni so najprej odstranili zaščitno ograjo, onesposobili kamere in uničili vrata. Ukradli so za približno 34.000 evrov različnih cigaret. Podjetju so s poškodovanjem kamer, ograje in vrat povzročili še za 6000 evrov materialne škode.

S kombijem, za katerega so ugotovili, da je bil ukraden v Italiji, na njem pa so bile druge registrske tablice, sta se osumljeni in eden od sostorilcev odpeljala proti Medlogu, kjer ju je opazila policijska patrulja.

Ko je 28-letnik, ki je vozil, opazil policiste, je pospešil hitrost in zapeljal na avtocesto proti Ljubljani. Ko je opazil, da mu sledita patrulji, je na avtocesti polkrožno obrnil in se v nasprotni smeri odpeljal proti Celju. S tem je ogrožal sebe in vse ostale udeležence v cestnem prometu. Med vožnjo je izmenično pospeševal in močno zaviral. V nekem trenutku je z vozilom ustavil na odstavnem pasu, pri čemer je sopotnik pobegnil, 28-letnik pa je silovito vzvratno trčil v policijsko vozilo, ki je ustavilo za njim ter s tem policistoma onemogočil nadaljnjo vožnjo ter odpeljal naprej v nasprotni smeri.