28-letnica, ki so jo mrtvo našli v stanovanjski hiši, ni umrla zaradi poškodb

V sredo zjutraj so bili ljubljanski policisti obveščeni o mrtvi osebi v stanovanjski hiši na območju Ivančne Gorice. Po obdukciji so ugotovili, da "28-letnica ni umrla zaradi (sicer hudih) poškodb". Vzrok smrti osebe tako še ni znan in ga bodo ugotavljali z nadaljnjimi medicinskimi in toksikološkimi preiskavami.