28-letnik z nožem in pištolo oropal bencinski servis

V noči na torek je bila ljubljanska policija okoli 3. ure zjutraj obveščena o oboroženem ropu bencinskega servisa v Domžalah. Na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj, po do zdaj zbranih podatkih kriminalistične preiskave pa je znano, da je 28-letni moški, državljan BiH, zamaskiran vstopil v prostore bencinskega servisa in od zaposlenih zahteval denar. Svoje zahteve je podkrepil z nožem in pištolo. Ena od prodajalk mu je iz blagajne izročila denar, storilec pa je nato zbežal. V dogodku ni bil poškodovan nihče. Pri pregledu terena so policisti nekaj pred 4. uro na parkirišču v Domžalah izsledili vozilo znamke kia in opravili postopek z voznikom, ki je ustrezal opisu storilca oboroženega ropa. Ugotovili so, da gre za osumljenca, odvzeli so mu prostost in odredili pridržanje, pri njem pa so našli tudi nož, imitacijo pištole, oblačila in denar.

V sklopu kriminalistične preiskave so ugotovili, da je 28-letnik osumljen še enega oboroženega ropa bencinskega servisa. Ta se je zgodil 22. septembra v večernih urah v Kamniku. Osumljeni je takrat pri ropanju prav tako uporabil pištolo in zahteval denar, ki sta mu ga zaposlena izročila, sam pa je nato zbežal s kraja. Pri tem je odtujil nekaj sto evrov. Na podlagi odredbe sodišča so policisti preiskali vozilo in sobo, ki jo je osumljeni najel v enem od prenočišč v okolici Ljubljane, zasegli pa so tudi dva mobilna telefona.

28-letnika bodo danes privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku.