28-letnika kar dvakrat 'ujela' provida. Za 'nagrado' ostal brez avta in izpita

Policisti Postaje prometne policije Maribor so 14. novembra 2019 opravljali nadzor prometa z vozilom z vgrajenim videonadzornim sistemom Provida na območju Občine Kidričevo. Na lokalni cesti zunaj naselja Gerečja vas, kjer je omejitev hitrosti 90 km/h, so okrog 12. ure ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila znamke Audi tip A4, 28-letni državljan Slovenije, na razdalji 1.424 metrov vozil s povprečno hitrostjo 155 km/h.

V nadaljevanju je voznik na lokalni cesti v naselju Kungota pri Ptuju, kjer je omejitev

hitrosti 50 km/h, na razdalji 750 metrov vozil s povprečno hitrostjo 136 km/h.

Zaradi ugotovljenih prekrškov so policisti vozniku odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo do odločitve sodišča, kamor so za obe kršitve zoper voznika vložili obdolžilni predlog in za voznika predlagali začasni odvzem vozniškega dovoljenja.