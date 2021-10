29-letnik, ki je večkrat zabodel 48-letnico, v priporu

Krvavi obračun se je zgodil v ponedeljek dopoldne, ko naj bi osumljeni na žrtvinem domu iskal 21-letno nekdanjo partnerico, s katero sta do nedavnega živela v zunajzakonski skupnosti. Ker je bilo razmerja konec in naj bi osumljeni v preteklosti grozil hčeri, mu je 48-letnica poskušala preprečiti vstop, a ji to ni uspelo.

Moški je kljub njenemu pojasnjevanju, da hčere ni doma, nasilno vstopil v hišo in pregledal prostore, ob tem pa grozil z ubojem. Ker mu je sledila in ga skušala umiriti, jo je nenadoma napadel, večkrat udaril in brcal, nato pa s kuhinjskega pulta pograbil nož in jo z njim večkrat zabodel v prsni koš in vrat.

Po dejanju se je odpeljal s kraja dogodka, a so ga v manj kot dveh urah po obsežni iskalni akciji prijeli na območju Pohorja, ki spada pod okrilje celjske policijske uprave, neuradno na območju Klopnega vrha.

Za žrtev napada je poskrbela nujna medicinska pomoč mariborskega zdravstvenega doma in jo odpeljala v Univerzitetni klinični center Maribor, kjer je ostala na zdravljenju.