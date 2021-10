Poškodovano žensko so z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor. Osumljenca so po krajšem iskanju, v katerem je sodeloval tudi policijski helikopter, policisti že prijeli. Kriminalisti bodo intenzivno nadaljevali s preiskavo kaznivega dejanja, so sporočili s PU Maribor.