30-letni Italijan v Sloveniji unovčeval ponarejene bankovce

Osumljenemu 30-letniku so kriminalisti PU Maribor 12. julija na območju PP Gorišnica odvzeli prostost. Pri njem so zasegli tudi več ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov.

V okviru izvedenih aktivnosti so kriminalisti na podlagi odredbe sodišča opravili tudi preiskavo vozila, ki ga je osumljeni uporabljal. Našli so 164 bankovcev za 20 evrov in 21 bankovcev za 100 evrov. Vse bankovce so poslali na analizo v Nacionalni forenzični laboratorij, kjer so potrdili, da je ves denar ponarejen.

Po do sedaj zbranih podatkih Policije je moški na vsaj sedmih lokacijah vnovčil najmanj 20 bankovcev za 20 evrov in več bankovcev za 100 evrov.