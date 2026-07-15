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Črna kronika

30-letni Italijan v Sloveniji unovčeval ponarejene bankovce

Maribor, 15. 07. 2026 08.25 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Ponarejeni bankovci

30-letni državljan Italije je med 29. junijem in 11. julijem na območju policijskih uprav Maribor in Celje unovčil večje število ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Določeno število teh bankovcev je še vedno v obtoku, trenutni imetniki pa se verjetno niti ne zavedajo, da jih posedujejo, opozarjajo na Policiji.

Osumljenemu 30-letniku so kriminalisti PU Maribor 12. julija na območju PP Gorišnica odvzeli prostost. Pri njem so zasegli tudi več ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov.

V okviru izvedenih aktivnosti so kriminalisti na podlagi odredbe sodišča opravili tudi preiskavo vozila, ki ga je osumljeni uporabljal. Našli so 164 bankovcev za 20 evrov in 21 bankovcev za 100 evrov. Vse bankovce so poslali na analizo v Nacionalni forenzični laboratorij, kjer so potrdili, da je ves denar ponarejen.

Po do sedaj zbranih podatkih Policije je moški na vsaj sedmih lokacijah vnovčil najmanj 20 bankovcev za 20 evrov in več bankovcev za 100 evrov.

"Število ugotovljenih unovčenih ponarejenih bankovcev pa se še povečuje, saj je določeno število ponarejenih bankovcev še zmeraj v obtoku, pri čemer se trenutni imetniki verjetno niti ne zavedajo, da posedujejo ponarejene bankovce. Prav zaradi tega še vedno prejemamo prijave o unovčenih ponarejenih bankovcih in tako nadaljujemo z zbiranjem obvestil v okviru dotične kriminalistične preiskave," so zapisali.

Italijana so včeraj privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku na Ptuju, ki mu je izrekel ukrep obveznega javljanja na policijski postaji.

Za kaznivo dejanje ponarejanja denarja je sicer zagrožena kazen zapora od enega do 10 let.

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