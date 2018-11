30-letni Slovenec naj bi z oddajo lažnih apartmajev ogoljufal več ljudi

Navedel je, da oddaja dva manjša in pet velikih na novo adaptiranih apartmajev na območju Omiša, ki imajo prekrasen pogled na morje in reko Cetino ter da so od plaže oddaljeni 50 metrov, poleg tega ima vsak svoj wi-fi, veliko teraso in najnovejšo klimatsko napravo. Cena dnevnega najema za manjši apartma je znašala 35, za večjega pa 100 evrov. Osumljeni goljufije je navedel tudi točne naslove apartmajev, poleg tega pa objavil tudi številko računa, ki ga je odprl v podružnici Erste Bank na otoku Krku.

Kot navajajo hrvaški mediji, gre za primer klasične goljufije, kateri so podlegle 39-letnica iz hrvaškega kraja Bizovac, norveška državljanka s hrvaškim priimkom, Slovenka in 45-letnica iz Štrigove. Na bančni račun so nakazale predujem za najem lažnih apartmajev. Prva je plačala 250 evrov, Norvežanka 375 evrov, drugi dve pa 300 in 200 evrov. Kot navaja hrvaški Jutarnji list, je Slovenec od štirih žensk, še preden so se te dejansko odpravile na pot proti Omišu, skupno prejel 1125 evrov.

Ko so iz različnih koncev, iz Omiša oddaljenih tudi do več sto kilometrov, končno prispele na naslove najetih apartmajev, so ugotovile, da so bile žrtve goljufije. In ker so predujem že plačale, so sprva menile, da bodo lahko problem enostavno rešile s telefonskim klicem, a je mobilni telefon Pušonjića zvonil v prazno. Policisti so nato ugotovili, da je bil domnevni goljuf seznanjen z denarnimi nakazili in da je opravil celo osebni dvig denarja v podružnicah Erste Bank v Reki in Crikvenici, nato pa se je odpravil do otoka Krka, kjer je odprl račun. Skoraj bi domnevnemu prevarantu podlegla še ena hrvaška državljanka, a je še pravočasno na Facebooku zasledila zapis Norvežanke, ki je prevaro podrobno opisala. V tem času je banka Pušonjićev bančni račun že blokirala.

Policisti v Omišu so se lotili kriminalistične preiskave opisanih kaznivih dejanj goljufije in državnemu tožilstvu v Splitu zoper slovenskega državljana podali štiri kazenske ovadbe za kaznivo dejanje goljufije in eno za poskus goljufije.

Slovenskega državljana hrvaška policija še vedno išče. Policisti ne izključujejo možnosti, da se bo slednji oblastem predal sam, in sicer na domačih tleh, piše Slobodna Dalmacija.