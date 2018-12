30-letnica z avtomobilom zbila otroka, policisti prosijo za pomoč priče

O nesreči je policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe – preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici. Bovški policisti medtem nadaljujejo dodatno zbiranje obvestil glede vseh okoliščin prometne nesreče in bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev ustrezno ukrepali.

Deklici so zdravniško oskrbo najprej nudili v ambulanti v Kobaridu, zatem pa so jo (predvidoma lažje poškodovano) odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Policisti v zvezi s tovrstnimi varnostnimi dogodki v cestnem prometu z udeležbo

pešcev voznike motornih vozil znova opozarjajo, da k večji prometni varnosti in zmanjšanju števila prometnih nesreč lahko prispevajo prav vsi udeleženci v prometu, tudi z večjo previdnostjo in strpnostjo na cestah.

"Obnašanje in ravnanje otrok v cestnem prometu je odvisno tudi od njihovega poznavanja in spoštovanja prometnih pravil. Vsi vozniki motornih vozil se morajo namreč zavedati, da so otroci v prometu nepredvidljivi, da si prometne predpise pogosto razlagajo po svoje, prav tako pa ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vozila," poudarja predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik.

Zato morajo biti deležni v cestnem prometu posebne pozornosti preostalih udeležencev, starši pa se morajo zavedati, da se otroci v prometu zgledujejo po starejših; zaradi slabšega predvidevanja razmer v prometu in ocenjevanja hitrosti vozil so pogosto namreč udeleženi v prometnih nesrečah.