31-letnemu Črnogorcu na meji zasegli skoraj 25 kilogramov konoplje

Policisti Postaje mejne policije Gruškovje so v nedeljo na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje opravili temeljito mejno kontrolo avtobusa kosovskih registrskih oznak, ki je vstopal v našo državo. Med kontrolo so v kovčku voznika avtobusa, 31-letnega državljana Črne gore, našli 25 zavojev prepovedane droge konoplje rastline. Kovček so policisti ustrezno zavarovali ter o najdbi obvestili kriminaliste Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor.

Nadaljnji postopek so prevzeli kriminalisti, ki so vozniku, zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami odvzeli prostost in ga pridržali.

Opravili so ogled in zaseg spornega kovčka s prepovedano drogo ter gotovino. Ugotovili so, da je bilo v 25 zavojih 24,3 kilograma prepovedane droge konoplje rastline. Vrednost zasežene droge znaša okoli 240.000 evrov, v kolikor bi se ta na črnem trgu prodala na drobno.