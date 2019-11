31-letni Nemec po mariborskih ulicah divjal s 110 kilometri na uro

Mariborski policisti so obravnavali 31-letnega Nemca, ki je po mestnih ulicah z osebnim vozilom vozil s hitrostjo 110 kilometrov in tako za več kot enkrat prekoračil dovoljeno hitrost v naselju. Na mariborskem okrajnem sodišču so mu izrekli 1200 evrov globe in 18 kazenskih točk.

Nemec je po mariborskih ulicah vozil s 110 kilometri na uro. FOTO: Damjan Žibert Policisti Policijske postaje Maribor II. so v četrtek, 21. novembra ob 11.55 na Tezenski ulici v Mariboru obravnavali 31-letnega državljana Nemčije, ki je po mestni ulici z osebnim vozilom vozil s hitrostjo 110 kilometrov na uro. Gre za cesto v naselju, kjer je omejitev 50 km/h. 31-letnega tujca so privedli na mariborsko okrajno sodišče, so sporočili z Operativno komunikacijskega centra Policijske uprave Maribor. Na oddelku za prekrške so ga spoznali za krivega in mu izrekli globo 1200 evrov in 18 kazenskih točk.