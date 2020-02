31-letnik poškodovan v eksploziji plina, požar uničil ostrešje hiše

V sredo, nekaj pred polnočjo, so bili policisti PP Slovenska Bistrica obveščeni o požaru zaradi eksplozije plina, v kateri je bil poškodovan 31-letni moški. Ta je sicer slišal in zavohal puščanje plina v domači stanovanjski hiši, zaradi česar je poskušal zapreti ventil jeklenke. Ko je zapiral ventil, je plin prišel v stik z ognjem iz peči na drva, v kateri so kurili, in eksplodiral.

Občan je poskušal zapreti ventil, a je medtem prišlo do eksplozije, ki ga je poškodovala.

Dodatno so bili aktivirani gasilci PGD Zg. Bistrica. Ogenj, ki je poškodoval kuhinjo, hodnik in stopnišče ter uničil okoli 30 kvadratnih metrov ostrešja s kritino, so gasilci pogasili.

Poškodovani, ki je bil v hiši sam, je bil odpeljan v UKC Maribor, so sporočili s PP Slovenska Bistrica. Z ogledom bodo policisti in kriminalisti ugotovili vzrok puščanja plina, stopnjo telesne poškodbe, višino materialne škode in druge okoliščine primera. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.