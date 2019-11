Voznik avtobusa tihotapil dva kilograma marihuane in cigarete

Mobilna enota Finančne uprave RS (Furs) je 24. novembra ponoči na mejnem prehodu Starod opravila finančno kontrolo na avtobusu, ki je vozil na relaciji Prijedor - Basel. Pri pregledu avtobusa sta sodelovala tudi vodnika s službenima psoma za odkrivanje prepovedanih drog in tobaka in tobačnih izdelkov, ki sta nakazala na sum tihotapljenja prepovedanih drog in tobaka oziroma tobačnih izdelkov.

V nadaljevanju preiskave so uslužbenci Fursa v motornem prostoru odkrili dve potovalki, v katerih je bilo 3.400 kosov cigaret, poleg tega pa še dva paketa z 2,1 kilograma posušenih rjavo zelenih rastlinskih delcev. Preliminarni test na mamila je pokazal, da gre za prepovedano drogo konopljo.



Vozniku, 32-letnemu državljanu BiH, so policisti odvzeli prostost. Kazensko so ga ovadili kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Včeraj so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.