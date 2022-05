32-letnica napadla in lažje poškodovala uslužbenca na Ptuju

Policisti Policijske postaje Ptuj so v sredo popoldne v prostorih enega od državnih organov na Ptuju obravnavali kršitev javnega reda in miru, so potrdili na PU Maribor. Po naših neuradnih informacijah naj bi se incident zgodil na tamkajšnji Finančni upravi.

Kršiteljici, ki je hkrati tudi osumljenka kaznivega dejanja, je bil izdan plačilni nalog zaradi kršitve 1. odstavka 6. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru, ki se glasi: "Kdor izziva ali koga spodbuja k pretepu ali se vede na drzen, nasilen, nesramen, žaljiv ali podoben način ali koga zasleduje in s takšnim vedenjem pri njem povzroči občutek ponižanosti, ogroženosti, prizadetosti ali strahu, se kaznuje z globo od 60.000 do 120.000 tolarjev." To je med približno 250 in 500 evri.

Če bo podan utemeljen sum, da je storila kaznivo dejanje povzročitve lahke telesne poškodbe, pa bo zoper njo podana tudi kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo na Ptuju.