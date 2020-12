Pijan za volanom zapeljal na nasprotni pas in povzročil prometno nesrečo

Iz Policijske uprave Celje so sporočili, da so v sredo malo pred 22. uro obravnavali prometno nesrečo z lažjimi poškodbami, ki jo je povzročil pijan voznik.

Nesreča se je zgodila v Šentjurju, v bližini bencinskega servisa Petrol, ko je 32-letni voznik, ki je vozil pod vplivom alkohola, zapeljal na nasprotno smerno vozišče. Pri tem je trčil v osebno vozilo 19-letnika, ki je ravno v tistem hipu pravilno pripeljal iz nasprotne smeri.

Policisti, ki so posredovali na kraju nesreče, so s preizkusom alkoholiziranosti ugotovili, da je imel 32-letni povzročitelj nesreče 0,83 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka. 19-letnik pa se je v trčenju lažje poškodoval.

Zaradi povzročitve prometne nesreče pod vplivom alkohola bodo 32-letnega voznika kazensko ovadili.

Sicer pa so celjski policisti v sredo obravnavali še 12 prometnih nesreč z materialno škodo. Obravnavali so tudi voznika osebnega vozila, ki mu je preizkus z alkotestom pokazal, da je imel 0,63 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje, sledi obdolžilni predlog.