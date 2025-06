32-letnik spet nazaj za rešetkami mariborskega zapora

V četrtek zvečer so s Policijske uprave (PU) Maribor sporočili, da na podlagi tiralice Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor iščejo 32-letnika, ki se ni vrnil z izhoda. Za pomoč pri iskanju so prosili tudi javnost. Zdaj so nas obvestili, da je bila iskana oseba najdena in predana pristojnemu zavodu.