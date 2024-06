32-letnik z več kot 2,5 promila se je zaletel v varnostno ograjo

Zaradi povzročitve prometne nesreče in vožnje pod vplivom alkohola so policisti uvedli prekrškovni postopek.

Gorenjski policisti so v petek okoli 20. ure na relaciji Lesce–Hlebce obravnavali tudi 45-letnega mopedista, ki je zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča padel in se lahko telesno poškodoval. Tudi ta voznik je bil pod vplivom alkohola, saj je alkotest pokazal 1,04 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj, saj je voznik s kraja pobegnil čez varovalno ograjo avtoceste. Policisti so ga kmalu izsledili v neposredni bližini in mu med drugim odredili alkotest. Ta je pokazal, da je imel 32-letnik 1,16 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar je več kot 2,5 promila alkohola.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj, so v petek malo po 19. uri policisti obravnavali prometno nesrečo na avtocesti v smeri Ljubljane. V nesreči je bil udeležen 32-letni voznik, ki je vozil iz smeri Brezij proti Podtaboru in se je z avtomobilom zaletel v sredinsko varnostno ograjo.

Ob tem je Policija znova vsem udeležencem v prometu svetovala, naj spoštujejo prometna pravila, vozijo po omejitvah in s primerno varnostno razdaljo. Opozarjajo, naj bodo vozniki za volanom strpni, previdni in osredotočeni na cesto. V prometu naj bodo z veljavnimi vozniškimi dovoljenji in registriranimi vozili.

"Za volanom morajo biti vozniki trezni in brez substanc prepovedane droge. V primeru uživanja alkohola naj si priskrbijo npr. javni potniški prevoz, taksi, pomoč prijatelja itd. Vožnjo naj prilagodijo trenutnemu prometnemu toku, saj zaradi nastanka zastojev in stoječe kolone obstaja večja možnost naleta. V primeru prometne nesreče bo prihod na vaš cilj daljši. Želimo, da ste v prometu odgovorni in tako lahko s skupnimi močmi dosežemo večjo prometno varnost brez prometnih nesreč in prekrškov," so še zapisali.