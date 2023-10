32-letnik zaspal na klopci, zbudili so ga udarci

Koprske policiste so obvestili, da se pri Tuš Planetu Koper pretepata dva moška. Ko so prišli na kraj dogodka, so tam našli 32-letnika, ki jim je povedal, da je medtem, ko je spal na klopci, do njega pristopil neznanec in ga začel brez razloga pretepati.

Storilec je pobegnil v družbi še enega moškega. Vseeno pa so ju policisti kmalu izsledili v bližini. Kot so še sporočili s PU Koper, obravnavajo kaznivo dejanje nasilništva.