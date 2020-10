32-letniku osumljenemu poskusa umora odrejen pripor

Celjski policisti so v sredo zjutraj odvzeli prostost 32-letnemu moškemu z območja Celja zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskus umora. Policisti so sporočili, da so v sredo zjutraj zaradi poskusa umora odvzeli prostost 32-letnemu moškemu. Iz celjske bolnišnice so namreč prejeli obvestilo, da so na zdravljenje sprejeli 36-letno žensko in njeno mladoletno hčerko, za kateri sumijo, da sta zaužili neznano snov.