32-letniku, osumljenemu poskusa umora, odrejeno sodno pridržanje

Celjski kriminalisti so odvzeli prostost 32-letnemu moškemu, osumljenemu poskusa umora 36-letnice in mladoletne hčerke. Osumljenca so privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njega odredil sodno pridržanje. Neuradno naj bi moški, sicer stari znanec policije, ki je v preteklosti že bil za zapahi zaradi poskusa uboja, z neznano snovjo v hrani in pijači skušal ubiti nekdanjo ženo in hčerko.

32-letnik naj bi bil sicer stari znanec policije Luka Vlaović, ki je v preteklosti že bil obsojen na zaporno kazen zaradi poskusa uboja partnerja nekdanjega dekleta. Vlaović je sicer tudi sin zdravnika Miodraga Vlaovića, ki mu na ljubljanskem okrožnem sodišču sodijo zaradi korupcije v zdravstvu.