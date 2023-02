33-letnemu preprodajalcu zasegli drogo, 60-letniku orožje

V preteklem tednu so velenjski policisti opravili hišno preiskavo pri 33-letniku iz Velenja, za katerega so sumili, da se ukvarja s preprodajo prepovedanih drog. Med hišno preiskavo so našli 29 zavitkov kokaina, pripravljenega za prodajo.

Policisti so med preiskavo našli in zasegli tudi več pripomočkov za pakiranje in preprodajo droge ter več predmetov, za katere sumijo, da izvirajo iz kaznivih dejanj. Odjemalci so namreč, namesto z gotovino, drogo kdaj plačali tudi z ukradenimi stvarmi, so pojasnili na PU Celje.