33-letni Ljubljančan vlomil v več novogradenj na območju Kozine

33-letni Ljubljančan je pravne in fizične osebe s kaznivimi dejanji oškodoval za najmanj 9500 evrov. Policisti so moškega kazensko ovadili.

Policisti so ob tem izsledili tudi storilca kaznivega dejanja velike tatvine, ki je junija lani vlomil v prostore osnovne šole v Hrpeljah. Z zbiranjem obvestil in dokazov so ugotovili, da je kaznivo dejanje izvršil 34-letni državljan Slovenije, doma z območja Ljubljane. Osumljeni je iz prostorov osnovne šole in športnega društva ukradel več računalnikov in avdio video opreme v skupni vrednosti najmanj 3700 evrov.

Zoper osumljenca je bila podana kazenska ovadba. Moški je sicer zaradi več drugih kaznivih dejanj na območju celotne PU Koper že v priporu.