33-letnik partnerico po prepiru večkrat zabodel v prsni koš in hrbet

Kot je pojasnil vodja novomeških kriminalistov France Božičnik, so bili v nedeljo obveščeni o nasilni smrti 27-letne ženske na območju občine Straža.

"Na kraj so bili takoj napoteni policisti in ogledna skupina, prišla je tudi preiskovalna sodnica. Ugotovili so, da je prišlo do prepira med 33-letnim osumljencem in 27-letno žrtvijo. Osumljenec je žrtev večkrat zabodel v prsni koš in hrbet, zaradi česar je umrla na kraju," je pojasnil Božičnik. Dodal je, da jo je zabodel vsaj štirikrat v prsni koš in dvakrat v hrbet, imela pa je tudi ureznine po rokah, kar kaže, da se je branila.