33-letnik umrl pod prevrnjenim kombijem, pet ranjenih

Nesreča se je zgodila v četrtek okoli 20.45.

"33-letni državljan BiH je vozil osebni (kombinirani) avtomobil po levem prometnem pasu avtoceste A1 iz smeri Šentilja proti Mariboru. Izven naselja Spodnje Dobrenje je z levim bočnim delom vozila trčil oziroma oplazil varnostno ograjo, ki fizično ločuje smerni vozišči. Po oplazenju varnostne ograje ob levem robu, je sunkovito zavil v desno, zaradi česar je vozilo pričelo bočno drseti proti desnemu robu vozišča in nato trčilo v varnostno ograjo ob desnem robu vozišča. Po trčenju v varnostno ograjo ob desnem robu vozišča je vozilo odbilo čeznjo, to se je prevrnilo in trčilo še v drevesa ter brežino jarka," je nesrečo opisal predstavnik PU Maribor Miran Šadl.

Vozilo je obstalo na desnem boku na brežini jarka. Med prevračanjem je iz vozila padel 33-letni potnik, državljan BiH, ki je ostal ukleščen pod vozilom. Izpod vozila so ga s tehničnim posegom izvlekli gasilci GB Maribor, vendar je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju nesreče umrl.

Voznik se je v nesreči hudo telesno poškodoval, še štirje njegovi sopotniki, vsi državljani BiH, pa lažje. Vse so z reševalnimi vozili prepeljali v UKC Maribor. V vozilu sta zraven naštetih bila še dva potnika, oba državljana BiH, ki pa v nesreči nista bila poškodovana.

Policisti bodo voznika osebnega avtomobila, pri katerem s tehničnimi sredstvi alkohola niso zaznali, kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu, je še dodal Šadl.