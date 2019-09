33-letnika, ki je prevažal osem tujcev, ustavili šele s pomočjo stingerja

Policisti PP Gorišnica so želeli danes, petnajst minut pred peto uro zjutraj, v Mali Varnici ustaviti osebni avtomobil z zagrebškimi registrskimi oznakami, saj je ta nedovoljeno vstopil v našo državo iz Republike Hrvaške. Voznik se ni ustavil, temveč je obvozil policijski avtomobil ter s pospešeno hitrostjo odpeljal proti Malemu Okiču. Še preden so ga policisti uspeli ujeti, je vozilo ustavil, on in šest potnikov pa se je razbežalo. Policisti so nemalo zatem v bližnjem gozdu prijeli tri potnike iz tega vozila, in sicer dva državljana Bangladeša in enega državljana Pakistana. Dve uri po tem pa so policisti PP vodnikov službenih psov in konjenikov prijeli še voznika, 26-letnega državljana BiH. Na koncu jim je malo pred 8. uro zjutraj uspelo prijeti še preostale tri potnike iz vozila, prav tako dva državljana Bangladeša in enega državljana Pakistana. Državljana BiH bodo policisti kazensko ovadili, ostale tujce pa bodo vrnili hrvaškim varnostnim organom.

Zapeljal s ceste in pobegnil iz vozila

Skoraj istočasno pa se je podobna drama odvijala tudi v Vidmu pri Ptuju, kjer so policisti PP Podlehnik prav tako ustavljali osebni avtomobil z zagrebško registrsko tablico. Voznik prav tako ni ustavil na ob pozivih policistov, ampak je nadaljeval z vožnjo do avtoceste v smeri Maribora. Avtocesto je zapustil na Hajdini in vožnjo nadaljeval proti Slovenski Bistrici, vozila pa ni ustavil, kljub temu, da so ga policisti ves čas ustavljali na predpisan način. Zaradi tega so pri Veleniku policisti PP Slovenska Bistrica uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje motornih vozil, stinger. Voznik je s prebodenimi levimi pnevmatikami zapeljal z vozišča in pobegnil iz vozila. Za sabo je pustil osem poškodovanih tujcev, šest državljanov Bangladeša in dva državljana Pakistana. 33-letnega voznika iz BiH so policisti prijeli kmalu po nesreči. Na kraj so poklicali tudi reševalce, ki so dva tujca odpeljali na pregled v UKC Maribor, ostalim pa površinske rane oskrbeli na kraju nesreče. Državljana BiH bodo policisti kazensko ovadili, ostale tujce pa bodo vrnili hrvaškim varnostnim organom, saj so vsi nedovoljeno vstopili v našo državo. Poškodbe tistih, ki so jih prepeljali v UKC, niso hude.

Prav tako skoraj istočasno so policisti PP Gorišnica v Dolanah ustavili osebni avtomobil, ki ga je vozil 38-letni državljan Srbije. Vozilo je prav tako imelo zagrebške registrske tablice. 38-letnik je v vozilu prevažal šest državljanov Bangladeša in dva državljana Pakistana, ki jih je z vozilom nedovoljeno prepeljal iz Republike Hrvaške. Državljana Srbije bodo policisti kazensko ovadili, ostale tujce pa bodo vrnili hrvaškim varnostnim organom.