33-letnika prijeli zaradi kokaina. Po mesecu dni so našli še ekstazi

Policija je opravila hišno preiskavo v objektu na Dobrni in v njem našla osem kilogramov ekstazija, ki bi ob prodaji na drobno prinesel kar 75.000 evrov. Potencialni prodajalec je sicer že v priporu, prijeli so ga marca, ko so med drugo hišno preiskavo pri njem – takrat na območju Žalca – našli kokain. Zdaj ga čaka nova kazenska ovadba.

Pred slabim mesecem dni so celjski policisti prijeli 33-letnika z območja Žalca, pri katerem so pri hišni preiskavi našli in zasegli dobrega pol kilograma kokaina. Preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor.

Preiskava pa se je nadaljevala in kriminalisti so prišli do informacije, da je omenjeni uporabljal tudi objekt na območju Dobrne. Te dni so hišno preiskavo opravili še tam in našli ter zasegli nekaj manj kot osem kilogramov prepovedane droge ekstazi (MDMA), je sporočila predstavnica PU Celje. Vrednost zasežene droge pri prodaji na drobno bi znašala okoli 75.000 evrov, je dodala.

